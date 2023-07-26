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Kozanlılar geceyi çadırda geçiriyor

Adana'nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından depremin merkez üstü Minnetli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar geceyi AFAD çadırlarında geçiriyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 01:54, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 01:56
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Kozanlılar geceyi çadırda geçiriyor

Adana'nın Kozan ilçesinde AFAD verilerine göre 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından depremin merkez üstü Minnetli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar geceyi AFAD çadırlarında geçiriyor.

Kozan'da meydana gelen depremin ardından depremin merkez üstü Minnetli Mahallesi başta olmak üzere Karabucak, Orçan, Çamdere ve Mahyalar mahallelerinde yaşayan vatandaşlar deprem korkusu nedeni ile evlerine giremiyor. Jandarma ekipleri ve AFAD tarafından gönderilen çadırlarda geceyi geçiren vatandaşlar artçı depremler nedeni ile hala panik içinde olduklarını ifade ederek geceyi çadırda geçireceklerini kaydettiler.

Mahalle Muhtarı İzzet İnce, çadır ve gıda desteğinin hemen gelmesi ile bölgede çadır kurulumlarının yapıldığını kaydederek, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere AFAD, jandarma ekiplerine, belediye ekiplerine teşekkür ederiz. Bölgeye her şeyi seferber ettiler. Allah razı olsun, sıkıntılarımızı giderdiler. Çadırlarımız geldi, kuruldu. 90 çadırdan 85 tanesinin kurulumunu yaptık yapmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Evinde hafif hasar olduğunu kaydeden Hasan İnce ise, "Büyük bir afet atlattık. Sabah erkenden hurma bahçesine gidip eve geldim, kahvaltı yapacaktık, bir anda alttan vurdu, çok şiddetli sonra fena sallamaya başladı. Bardak 2 metre fırladı. Çocuklarımızı çardağa kaçırdık, hanımı kurtarmaya gittim, onları da bahçeye indirdim. Kimsede bir şey yok hamdolsun. Evde az hasarımız var. Çadırlarımız geldi Allah devletimize zeval vermesin, anında yetişti bizlerle. Sabah 8 gibi deprem oldu, 12 gibi tüm eksikler giderildi" diye söyledi.

Geceyi çadırda geçireceklerini aktaran Kerem İnce ise "Çadırlarımız kuruldu, yanlarında oturuyoruz, evimiz az hasarlı ama korkuyoruz, artçılar oluyor çadırda yatacağız. Devletimiz sağ olsun. Her türlü yardımlarımız geldi. Her şeyimiz yerinde" ifadesini kullandı.

Deprem korkusu nedeni ile eve giremediğini kaydeden Mesude Kubat çok korktuklarını belirterek, "Depremde evde odadan kapıya gelene kadar koridorda sağ sola çarparak çıktım. Dışarı kendimizi nasıl attık bilmiyoruz. Devletimiz sağ olsun anında bizlerle ilgilendiler, yardıma koştular aşımız geldi. Artçılar devam ediyor korkuyoruz. Çadırlarımız kuruldu, geceyi çadırda geçireceğiz" dedi.

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