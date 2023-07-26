Yunanistan'a yardım için gönderilen hava araçları 544 ton su atımı gerçekleştirdi

Paylaşımda, "T-70 yangın söndürme helikopterimiz 'Nefes' ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan'daki orman yangınında üç günün sonunda toplam; 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.