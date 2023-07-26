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CHP'de 'gizli toplantı' sonrası dikkat çeken buluşma!

Seçim yenilgisinin ardından CHP'de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başı çektiği 'değişim' yanlısı bir grup partili 'gizli toplantı' düzenlemiş, toplantıya CHP'den de sert tepki gelmişti. O toplantı sonrası CHP'de dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin vekilleriyle Ahlatlıbel'de bir araya geldi. Buluşmaya 'değişim' yanlısı olan ve gizli toplantıda da yer alan Özgür Özel de katıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 08:07, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 08:01
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CHP'de 'gizli toplantı' sonrası dikkat çeken buluşma!

CHP'de 'değişim' seslerinin öncüleri geçtiğimiz günlerde yaptıkları 'gizli toplantı' ile gündeme gelmişti. O toplantı sonrası bugün partide dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısının ardından milletvekilleri ile Ankara Çankaya'da bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda akşam yemeğinde bir araya geldi.

ÖZGÜR ÖZEL DE YEMEKTEYDİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından 'değişim' fitilini ilk ateşleyen isimlerden olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu ile aynı yemekte buluştu.

'ONLİNE TOPLANTI'NIN AKTÖRÜYDÜ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde, CHP'li isimlerin yer aldığı ve sosyal medyaya sızdırılan online toplantıya katılan Özel, yaptığı açıklamada, "CHP Genel Merkezi tarafından yok sayılan duygusal kopuşa çare arıyoruz. Geçirdiğimiz seçim sürecinden sonra 12 yıldır milletvekili olarak ve son 8 yıldır grup başkanvekili ve grup başkanı olarak görev yaptığım partimde içinde bulunduğumuz süreçle ilgili hemen herkesle her platformda oturdum, konuştum, konuşmaya da devam edeceğim" demişti.

ADAYLIĞA DA GÖZ KIRPTI

CHP Genel Başkanlığı için ismi İmamoğlu'ndan sonra en çok anılan partili Özgür Özel olurken, geçtiğimiz Haziran ayında "Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusuna, "Evet ben genel başkanlığa adayım. Ben de varım inançla kararlılıkla buradayım" diyerek cevap vermişti.

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