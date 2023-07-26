Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, il, ilçe, belde belediye başkanlıkları ile partisinin teşkilatlarına "Sahada olun" talimatını verdiği öğrenildi. İktidar cephesinde muhalefet için "Önümüzdeki günlerde muhalefette yeni partiler de kurulacaktır. Muhalefet çok parçalı yapıya doğru gidiyor" değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkan ve milletvekili seçimlerinden hemen sonra yerel seçimler için "1994 milat olacaktır" sözlerine atıfta bulunulurken muhalefetin şimdiki durumunun "Erdoğan'ın sözünü ettiği 1994 yılındaki ortamı yarattığına" dikkat çekiliyor.

Cumhur'da tüm hesaplar "muhalefetin toparlanmasına izin vermeden 1994'teki yerel seçimlerdeki ortamı sağlamak" üzerine kuruluyor.