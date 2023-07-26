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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,9560 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 10:18, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 10:32
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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 26,9223'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 29,8170'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 34,7480'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 101,2 seviyesinde bulunurken, dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının hemen üzerinde 1,1060 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını ifade ederek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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