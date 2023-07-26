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Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL

Çeyrek altın 2.810 lira, Cumhuriyet altını 11.340 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 10:35, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 10:41
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Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.710 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.700 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.710 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.810 lira, Cumhuriyet altını da 11.340 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.970 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlerken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyaller yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, politika metni ve Powell'ın açıklamalarındaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Altının ons fiyatında da söz konusu gelişmelerle oynaklığın artmasının beklendiğini aktaran analistler, verilen mesajların tahmin edilenden daha "güvercin" olması halinde yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında altının ons fiyatında 1.960 ve 1.950 doların destek, 1.980 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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