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Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulmuş taksici yakalandı

Fatih'te taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında 5 taksi trafikten men edilirken, ehliyetine 2081 yılına kadar el konulan bir sürücü de taksi kullanırken yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 10:44, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 10:46
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Ehliyetine 2081 yılına kadar el konulmuş taksici yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza yazıldı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan yolculara da ceza yazıldı. Denetimde 40 bin liralık ceza kesilirken 5 otomobil trafikten men edildi.

DUR İHTARINA UYMAYAN TAKSİCİNİN EHLİYETİNE 2081 YILINA KADAR EL KONULMUŞ

Polis ekiplerinin durdurmaya çalıştığı bir taksi sürücüsü denetim noktasından kaçmak istedi. Ekipler tarafından durdurulan 34 TFY 56 plakalı taksinin sürücüsü Bayram T.'nin ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Bayram T.'ye 'Ehliyetsiz araç kullanma', 'Dur ihtarına uymama' suçlarından 21 bin lira ceza kesildi. Bayram T.'nin aracı da trafikten men edilerek otoparka çekildi.

"GİTTİĞİM YOL 5 KİLOMETRE, 400 LİRA İSTEDİ BENDEN"

Taksi müşterisi Gökhan Güler,"2 saattir, taksi arıyorum. Gelen geçen ya turist bekliyoruz diyor. Bir tane durdurdum. 'Abi Kartal'a gideceğim acil' dedim. Ben buralı değilim. İstanbullu değilim. Dayıma acil uğramam lazım, acil gel dedi. Abi durun Kartal'a gideceği dedim. Gidemem dedi. Sol yanımda 2 abi vardı. 'Biz polisiz' dedi. Onları durdurmaya çalıştı. Sonra adam kaçtı gitti. Bilmiyorum, dün de başıma geldi. Dün akşam buraya bir uğradım. Hani sonuçta İstanbul'a 5 seneden 5 seneye geliyorum. Belçika'dan geliyorum. Çoğu taksici alamayız diyorlar. Sonra kendi bazıları açık açık söylüyor. Turist beklediklerini. Turist çalışıyor burada belli. Bir taksiye bindim. Hani gittiğim yol 5 kilometrelik yol 400 lira istedi benden" dedi.

"EVRAKLARIM EKSİK OLDUĞU İÇİN DURMADIM"

Sivil Trafik Polis Ekiplerinin kontrol noktasında kaçmaya çalışan Bayram T., "Normal trafik vardı. Başka bir şey. Ama evraklarım eksik olduğu için. Sonra dur dedi durdum zaten" dedi.

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