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Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Kilis'te tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 10:59, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 10:55
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Kilis'te bir zanlı tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldürdü

Yaşar Aktürk Mahallesi 12 No'lu Sokak'ta aralarında husumet bulunan M.Y. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı.

M.Y. yanındaki tabancayla ateş açtığı H.Ö'yü yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru olduğu öğrenilen M.Y. gözaltına alındı.

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