Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.E. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, Bank Asya hesabında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını, sosyal medya hesabından FETÖ lehine paylaşımlar yaptığını ve örgütle iltisakı gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan kurumlarda "tayine tabi personel" statüsünde öğretmen olarak çalıştığını belirtti.

Mütalaasında A.E'nin "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının da olduğunu ifade eden savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütsel bir konumum yok, finansal destekte de bulunmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı A.E'nin mevcut halinin devamına karar verdi.