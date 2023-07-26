Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptıran kişi hayatını kaybetti
Erzincan'da patoz makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 12:41, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 12:35
Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde dün hububat hasadı sırasında ayağını patoz makinesine kaptıran 54 yaşındaki Şakip A, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Şakip A, ameliyat sonrası tedaviye alındığı yoğun bakım servisinde kurtarılamadı.