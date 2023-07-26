Bakan Özhaseki'den, 'Yerinde Dönüşüm' projesine yönelik paylaşım

Özhaseki, sosyal medya hesabından, "Yerinde Dönüşüm" projesine ilişkin açıklama yaptı, projeye başvuran depremzedelerin görüşlerini içeren video paylaştı.

Adıyaman'da da ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyenlerin yanında olduklarını ifade eden Özhaseki, yapılar tamamlanıp teslim edilene kadar her aşamada Bakanlık olarak destek ve denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

Depremden en çok etkilenen illerden Adıyaman'da da vatandaşların, "Yerinde Dönüşüm" projesine yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Özhaseki'nin paylaştığı videoda, eski komşularıyla aynı yerde olma, sağlam ve güvenilir konutlara kavuşma hayallerinin gerçekleştiğini dile getiren depremzedeler, projeyi çok beğendiklerini kaydetti.

Adıyamanlı depremzedeler, "Devletimiz harika bir proje yapıyor. Cumhurbaşkanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızı yürekten destekliyor ve teşekkür ediyoruz. Evlerimizi ve iş yerlerimizi yerimizde yaptığımız zaman daha mutlu olacağız, daha iyi olacağız. 500 bin lira hibe ve 500 bin lira kredi veriliyor. Bizim için çok iyi bir destek olacak. Onun için güzel bir proje." ifadesini kullandı.