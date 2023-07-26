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F-16'nın modernizasyonu için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) başlattığı ve TUSAŞ tarafından yürütülecek proje ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçakları ile F-16 Blok-30/40/50 uçaklarının modernizasyonu gerçekleştirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 13:28, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 13:30
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F-16'nın modernizasyonu için imzalar atıldı

SSB tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve TUSAŞ'ın ana yükleniciliğinde yürütülecek olan F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 ve F-16 Blok 40/50 ÖZGÜR-2 projelerinin sözleşme imza töreni, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'23) gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, F-16 uçaklarının 1980'li yıllardan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmeye başladığını ve bugüne kadar da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın vurucu unsuru olduğunu söyledi.

Başkanlık tarafından F-16 uçaklarının milli aviyonik ekipmanlar ile modernize etmeyi, milli mühimmat ve podların uçağa entegrasyonu için yazılım ve donanım değişikliğini içeren Milli Görev Bilgisayarı Geliştirilmesi (ÖZGÜR) Projesi kapsamındaki geliştirmenin 2 adet F-16 Blok-30 uçağına uygulandığını ve kabul faaliyetlerinin mayısta tamamlandığını bildiren Görgün, "Envanterde bulunan tüm F-16 Blok-30 uçaklarına hem yapısal iyileştirme hem de ÖZGÜR modernizasyonu uygulanmasına yönelik faaliyetler devam ediyor, modernizasyonların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz." dedi.

- "Oldukça yoğun ve tempolu bir döneme girdiğimiz muhakkaktır"

Projeler hakkında da bilgi veren Görgün, şunları kaydetti:

"F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında, mühimmatlar, minyatür bombalar ve ASELPOD'un Harici Yük Sertifikasyonu, Özgür Uçağına AESA Burun Radarı entegrasyonu, FEWS ve Gökdoğan Entegrasyonu Projesi Sözleşmesi kapsamında modernize edilecek F-16 Blok 30 ÖZGÜR Uçaklarına T Link, IFF BSC, RNE ve 9681 V/UHF hava telsizi ekipmanları Bozdoğan ve HGK-82 mühimmatlarının entegrasyonu gerçekleştirilecek.

F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamında ise F-16 Blok 40/50 prototip uçaklarına, ÖZGÜR Süiti ve AESA radarı, FEWS, T Link, IFF BSC, RNE, ASELPOD, 9681 V/UHF hava telsizi ile SOM, HGK, KGK, LGK, Gökdoğan ve Bozdoğan başta olmak üzere milli ekipman/mühimmatların entegrasyonu, F-16 Blok 40/50 prototip uçakları üzerinde yapısal iyileştirme mühendislik faaliyetleri gerçekleştirilecek."

Görgün, F-16 Blok-30 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların 2025-2027'de, F-16 BLOK-40/50 ÖZGÜR-2 Projesi kapsamındaki teslimatların ise 2028-2030'da tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Söz konusu projeler ile F-16 ÖZGÜR uçaklarının, Viper uçaklarından daha kabiliyetli olacağı bilgisini veren Görgün, "Tüm F-16 projeleri düşünüldüğünde oldukça yoğun ve tempolu bir döneme girdiğimiz muhakkaktır. Yolumuz uzun ve zorluklarla dolu olacaktır. Birlikte ele ele verdiğimiz zaman geçmişte olduğu gibi gelecekte de eminim ki tüm sorunların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

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