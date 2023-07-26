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İstanbul'da müşteri gibi davranan polisi almayan taksicinin ehliyetine el konulduğu belirlendi

Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde durdurulan sürücünün sorgulamasında, ehliyetine 2 bin 81 yılına kadar el konulduğu belirlendi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 13:30, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 13:31
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İstanbul'da müşteri gibi davranan polisi almayan taksicinin ehliyetine el konulduğu belirlendi

Fatih'te müşteri gibi davranan polisi trafik yoğunluğu olduğu gerekçesiyle kabul etmeyen taksi sürücünün ehliyetine 2 bin 81 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü'nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde müşteri gibi davranan polis memuru, bir taksiyi durdurmak istedi.

Bölgede trafik yoğunluğu olduğu gerekçesiyle polis memurunu kabul etmeyerek yoluna devam etmek isteyen taksici B.T, işlem yapılmak üzere ekiplerce durdurulmak istendi.

Bu sırada durumu fark ederek aracıyla kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetine 2 bin 81 yılına kadar el konulduğu, kullandığı taksinin belediye ruhsatında ise kayıtlı şoför olmadığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "ilgili belediyeden taksi çalıştırma belgesi almadan ticari araç çalıştırmak, kullanmak", "uyarı ve ikazlara uymamak" ile "sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 13 bin 205 lira idari para ceza kesildi.

Taksinin sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesinden 8 bin 190 lira cezai işlem uygulanırken, söz konusu taksi trafikten men edildi.

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