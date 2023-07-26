Ankara'da Halk Ekmeğe de zam geldi

250 GRAM HALK EKMEĞE ZAM GELDİ

Ankara'da ulaşım araçlarına gelen zammın ardından, Ankara Fırıncılar Odası tarafından yapılan açıklama ile ekmek zammı da kesinleşti. Bu kapsamda Ankara'da 200 gramlık ekmek 6 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı. Ankara'da ekmek zammının ardından Ankara Halk Ekmek'ten de zam açıklaması geldi.

HALK EKMEK 5 LİRADAN SATILACAK

Ankara Halk Ekmek'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada ''27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadeleri yer aldı.