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Aydın'da trenin çarptığı işitme engelli hayatını kaybetti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı işitme engelli yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 14:07, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 14:08
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Aydın'da trenin çarptığı işitme engelli hayatını kaybetti

Denizli-İzmir seferini yapan tren, Atça Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan işitme engelli Abdullah Bilgin'e (30) çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Bilgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Makinistler H.İ. ve E.B'nin ifadelerine başvuruldu.

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