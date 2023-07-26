Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
Ankara'da Halk Ekmeğe de zam geldi
Ankara'da Halk Ekmeğe de zam geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi!
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi!
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Hepatit A aşısı sorunu yok: Türkiye'de 3 merkez
Hepatit A aşısı sorunu yok: Türkiye'de 3 merkez
Ders verirken fenalaşan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Ders verirken fenalaşan öğretmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Kozanlılar geceyi çadırda geçirdi
Kozanlılar geceyi çadırda geçirdi
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'fahiş kira artışı' açıklaması
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
Ali Yalçın: 30 binin altında alan bir memurun hayatta kalma şansı yok
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
BM'den kutsal kitap kararı: Uluslararası hukukun ihlali sayılacak
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Kemer'de alevler tekrar yükseldi, gece görüşlü helikopterler devrede
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Eğitim-Bir Sen, Toplu Sözleşme tekliflerini Bakanlığa teslim etti
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
Olağanüstü toplanan TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girdi
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
HSK, Yargıtaya 6 yeni üye seçti
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
Bakımevinde engelliye kötü muamelede iki tutuklama
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
'Yerinde Dönüşüm' projesine 8 günde 100 bin başvuru
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek
Meteoroloji çalışanlarına geriye dönük tazminat ödenecek
Bakan Bolat paylaştı: İkinci el araçları sıfır fiyatına pazarlayanlara ceza
Bakan Bolat paylaştı: İkinci el araçları sıfır fiyatına pazarlayanlara ceza
Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak
Erdoğan: Önceliğimiz Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Yerlikaya: Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 14:20, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 14:22
Yazdır
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları;

Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücade etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

"PKK BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber