İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, A Haber canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satırbaşları;

Bakanlığa başladığımız ilk günde de ifade etmiştik. Bizim öncelik sıralamamızın başında terörle mücadele geliyor. Bakanlığımız yıllardan beri gerek bölücü terör örgütü gerek FETÖ gerek sol ve dini istismar eden tüm terör örgütleriyle dört koldan mücadele ediyor.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği sadece terörle değil aynı zamanda terörizmle de mücade etmek yani topyekün mücadele etmek kastediliyor.

"PKK BİTME NOKTASINA GELDİ"

Terör örgütü PKK'nın artık bitme noktasına geldiğini söylemeliyim.