Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."

"ADALET VE DEĞİŞİM" YÜRÜYÜŞÜ

Son dönemde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Özcan, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Özcan sonrasında ise Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" sloganı ile bir yürüyüş gerçekleştirmişti.

Yürüyüşünü CHP Genel Merkezi önünde tamamlayan Özcan, Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısında bulunmuştu.