Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, çözüm bekleyen önemli sorunlar varken TBMM'nin tatilde olmasını eleştirdi.

İktidarın, vatandaştan tasarruf beklerken, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmadığını savunan Enginyurt, milletin parasının çarçur edildiğini öne sürdü.

Konut kiralarının yükseldiğini, bu nedenle ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük kavga yaşandığını anlatan Enginyurt, bu konuda çözüm olarak ceza mekanizmasının işletilmesinin doğru olmadığını, vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik bu mekanizmanın neden işletilmediğini de sordu.

Cemal Enginyurt, fındık üreticisinin, ürününü toplamaya başlayacağını belirterek, "Maliyetler katbekat arttı ama hala taban fiyat açıklanmadı. Fındık taban fiyatı en az 100 lira olarak ve bir an önce açıklanmalı. Açıklanmazsa fındık üreticisi yine tüccarın eline kalacak ve mağdur olacak." diye konuştu.

DP'li Enginyurt, bir gazetecinin, TBMM Genel Kurulu'nun dünkü olağanüstü toplantısındaki oylamalarda yer alıp almadığını sorması üzerine, Genel Kurul çalışmalarına katıldığını, ancak başka bir programı olduğu için son oylamada yer almadığını bildirdi. Enginyurt, "36 Yeşil Sol Parti'li milletvekili, oylamaya katılmamış. Demek ki halden memnunlar." sözlerini sarf etti.