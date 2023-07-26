KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30 'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

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