KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 15:34, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 15:50
6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/1 Yerleştirme SonuçlarıKPSS-2023/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler