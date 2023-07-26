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Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halinde minibüse çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 16:28, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 17:32
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Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Arif Günalan'ın (59) kullandığı 34 RRD 52 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Tepekışla mevkiinde kontrolden çıkarak yolun sağında park halindeki 16 U 8218 plakalı minibüse çarptı.

Kazada otomobildeki sürücünün yanı sıra Ramazan, Hacer ve Döndü Günalan ile Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı.

Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hacer ile Döndü Günalan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürüyor.

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