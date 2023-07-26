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Valilikten açıklama: Beykoz'da iki farklı noktada yangın çıktı

Beykoz'da iki farklı bölgede çıkan ve şu ana kadar 10 hektarlık alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliği, şu ana kadar 10 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 19:22, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 19:25
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Valilikten açıklama: Beykoz'da iki farklı noktada yangın çıktı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Feneri ile Poyrazköy'de iki farklı bölgede yer alan ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleri ve arazözlerin de yardımıyla yangına müdahale ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek veriyor.

- Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beykoz'da Poyrazköy ve Anadolu Feneri bölgesinde orman yangını ihbarı yapıldığı belirtilerek, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ivedilikle yangına müdahale ettiği kaydedildi.

Açıklamada, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiyenin 20 araç, 54 personel, Orman Bölge Müdürlüğünün 17 arazöz, 1 helikopter, 60 personel, AFAD'ın 2 araç, 6 personel, emniyetin 10 TOMA, emniyet ve asayiş ekipleri, Sahil Güvenlik'in bot, sağlık ekiplerinin 2 ambulans ve 6 personel ile Beykoz ve Sultanbeyli belediyelerine ait 5 su tankıyla müdahale edildiği aktarıldı.

Yangının şu ana kadar 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu bildirildi.

- İtfaiyenin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yapılan açıklamada ise Yavuzsultan Selim, Bozhane, Beykoz, Sancaktepe, Çevuşbaşı, Büyükbakkalköy, Kartal, Ataşehir, Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiyelerinden su tankı, başlangıç ve servis araçları olmak üzere toplam 13 araç, 33 personel, ICA'dan 3 adet 15 tonluk su ikmal tankı, 2 iş makinesi, Beykoz Belediyesinden 4 su tankı ve orman ekiplerinden de 5 arazöz ile yangına müdahale edildiği belirtildi.

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