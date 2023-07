BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak

BAE Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, basın mensupları ile bir araya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyareti ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçi, ziyaretin başarılı olduğunu, değişik alanlarda 13 anlaşmanın imzalandığını kaydetti. Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, BAE-Türkiye ilişkilerinin 50'nci yıldönümünün kutlandığını belirterek, "Bu ilişkiler çok güçlü ve sağlam ilişkiler. Ziyaret esnasında yüksek stratejik anlaşmalar da imzalandı. Bu, ilişkilerimizi stratejik anlamda daha da ileriye taşıyacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat 2021'de BAE'ye gerçekleştirdiği ziyarette de birçok anlaşmaya imza atılmıştı. Son 2 ay içinde haziran ve temmuz aylarında ziyaretler gerçekleştirildi. Liderlerin ziyaretleri elbette özel şirketlere, özel sektöre yol açacak nitelik taşımakta. BAE'nin politikalarının en önemli unsurları diyalog ve karşılıklı iletişim halinde bulunmak. Bu iki ülkenin de stratejik konumu tabi ki bölgede çok önemli rol oynamakta. Ticaret ve yatırımların yolunu açmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan anlaşmaların ana hedefi yatırımları 50.7 milyar dolar seviyesine ulaşması. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içinde daha güzel şeyler gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.

100 bin kişiye istihdam sağlayacak

Büyükelçi Said Sani ez-Zahiri, mart ayında imzalanan Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na ilişkin, "Türkiye-BAE arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmasının ardından gerçekleşecek yatırımlar önemli. Bu anlaşma BAE'de 25 bin, Türkiye'de 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. İstihdam anlaşmanın kapsadığı her alanı kapsıyor olacak. Anlaşma mart ayında imzalandı ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek. İkili ilişkilerdeki karşılıklı ziyaretler başladı bile. Bunun en büyük ispatı da BAE Toplumsal Kalkınma Bakanı Hessa Bint Essa Buhumaid dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan perşembe günü BAE'den ayrıldı. Dün yani salı günü bakanımız buradaydı. Bu da etkileşimin hızını gösteriyor. İkili karşılıklı ziyaretler her zaman devam etmekte" dedi.

BAE ile Türkiye arasında savunma sanayi alanındaki gelişmelere ilişkin gelen soruya Büyükelçi ez-Zahiri, "Son ziyaretteki görüşmelerde bu alanda da anlaşmalar imzalandı. Sadece alışveriş olarak değil ortak programlar yapıp ortak eğitim savunma sanayiyi geliştirme alanında ortak adımlar olarak da bakıyoruz. Sadece alışveriş olarak değil. Tahminimce BAE'de de savunma sanayi araştırma merkezi bulunmaktadır bu da önümüzdeki süreçte 2 araştırma merkezine ortak iş birliği yapma olanağı tanımaktadır" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerjiye önem verdiklerini belirten ez-Zahiri, "Kasım ayında iklim değişikliği ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Araç ile ilgili sadece hediye verilirken değil Togg fabrikasının kuruluşunda da ben bulundum. Bir önceki ramazan ayında da BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Al Zeyoudi ile birlikte Togg'un fabrikasını ziyaret etmiştik ve aracı da denemiştik. Türkiye'yi araç ürettikleri için tebriklerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sunduğu hediye ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın çok mutlu olduğunu belirtmek isterim. Aracı kendisi kullandı. Türk teknolojisini de çok beğendi. Elçiliğimizde yeşil enerjiye dönme konusunda istekliyiz. Togg da bizim seçeneklerimiz arasında elçilik olarak Togg'a geçmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.