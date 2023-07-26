Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler

İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışına vize almak isteyenleri dolandırdıkları tespit edilen 75 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, oluşturdukları sahte internet sitelerini, web sitelerinin arama motorlarında üst sıralara taşıdıkları tespit edildi.

Vatandaşların, bu sitelerdeki irtibat numaralarını aradığında şüphelilerin ağına düştüğü, "vize ücreti" adı altında ödeme yapması istenerek dolandırıldığı anlaşıldı.

Ayrıca şüphelilerin, IBAN yoluyla vize ücreti adı altında vatandaşlardan para alıp, "yoğunluk" var diyerek 1-2 aylık bir vize alma süresi verdikleri, bu süre zarfında mağdurların dolandırıldıklarını bile anlayamadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Polis ekiplerinin araştırmasında, vatandaşın parayı gönderdiği IBAN numarasına bağlı görünen şirketlerin var olmadığı, adreslerin boş olduğu, yatırılan paraların paravan olduğu tespit edilen yaklaşık 25 şirketin hesabına aktarıldığı belirlendi.

Aktarılan bu paraların izini kaybettirmek için finans yapılanmasında ortak havuzda bir süre bekletilip, ardından banka şubelerinden çekildiği ortaya çıktı.

Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir kısmının döviz veya altına çevrildiği, bir kısmını 3'üncü kişiler adına şahıs ve şirket hesaplarına yatırıldığı, bir kısmıyla da lüks otomobiller alındığı tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemi, paranın izinin kaybettirmek için yaptıkları bildirildi. Ayrıca şüphelilerin, bu haksız kazançla turistlik bölgelerde lüks içinde tatil yaptıklarının belirlendiği de kaydedildi.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ VE DEPREMZEDELERİ DOLANDIRMIŞLAR



Operasyonda yeni detaylar da ortaya çıktı.

Çetenin, eğitim için Erasmus programı kapsamında yurt dışına çıkmaya çalışan öğrenciler ile depremden sonra yine diğer ülkelerdeki akrabalarının yanına gitmek isteyen depremzedeleri dahi dolandırdıklarının tespit edildi.

Şüphelilerin, bu yolla mağdurları toplam 100 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 75 şüpheliden 25'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer 50'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.