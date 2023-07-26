LGBT'li paylaşım Cem Adrian konserini iptal ettirdi
Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine maddi anlaşmazlık gerekçe gösterilerek iptal edildi. Adrian'ın LGBT destekçisi olduğu için konserin iptal edildiği iddia edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 18:52, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 18:54
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada "6 Ağustos'ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız maddi anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir." dedi.