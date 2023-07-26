Zamları eleştirdiği açıklamaları ile gündem olan AK Parti'li Meclis üyesi istifa etti

Çınar'ın ulusal ve yerel gündemde yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarda istişare ve değerlendirmelerin yapıldığı anlatılan açıklamada, Çınar'ın, meclis üyeliğinden affının istendiği bildirildi.

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