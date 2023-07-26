Bakan Uraloğlu: Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamladık

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Hakkari'ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova Tüneli'nde 'Işık Görüldü Töreni'nin ardından Van'a geldi. Daha sonra Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli'ne gelen Bakan Uraloğlu, burada da ışık görüldü törenine katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, sabah saatlerinde Yeniköprü-Yüksekova Yolu çerçevesinde inşa edilen T-1 Tüneli'ndeki ışık görme töreninden sonra 32 virajlar olarak bilinen ve sürücülerin korkulu rüyası Güzeldere Geçidi'ne geçtiklerini belirtti. Bir gün içinde iki büyük tünelin en önemli aşamalarından biri olan kazı çalışmalarını geride bırakarak ışık görme törenlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu, "Son 21 yılda 673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. İşte AK Parti öncesindeki irade ve siyaset ile bugün ortaya konan irade arasındaki fark burada. Biz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, vatandaşımızın hayatını kolaylaştıran, istihdam ve katma değer üreten projelerimizi hayata geçiriyoruz. Geçtiği her yere ulaşım kolaylığı ve yatırım sağlayan yol ağımızın ulaşım kalitesini arttırıyoruz. Geçilmez dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Bunlar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti Hükümetleri ile mümkün oldu. Biz artık 14 bin 500 metre uzunluğu ile Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'ni inşa ettik" diye konuştu.

"Ülkemizin refahını artıran yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz"

Daha güvenli, konforlu, hızlı seyahat ve taşımacılık taleplerini karşıladıklarını, ülke ekonomisine ve vatandaşın yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sunduklarını dile getiren Uraloğlu, "2023 yılı; Cumhuriyetimizin 100. Yılı olmasının yanı sıra, ulaşım ve iletişim alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla çehresi aydınlanan Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde şahlandığı bir yıl olacağı muhakkak. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke genelinde; şehirleri, bölgeleri ve kıtaları bağlayarak ülkemizin refahını artıran yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu projelerimizi hayata geçirirken en büyük dayanağımız; millete olan sevgimiz. Milletimize daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağının tesis edilmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizlerin günlük veya ticari hayatında en sık kullandığı ulaşım ve iletişim ihtiyaçlarının sorumluluğu bizim omuzlarımızda. Bunun bilinciyle, yatırımlarımızla ekonomiye katma değer sağlıyoruz. Güzeldere Tüneli'ni de içeren Güzelsu ile Başkale arasındaki yol çalışmalarımız da bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizin en doğusunda Van ile Hakkari illerimiz arasında kuzey-güney aksında uzanan devlet yolumuz; Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması bakımından yurt dışı ticaretimize de hizmet vermektedir." şeklinde konuştu.

"Projenin 38 kilometrelik kesimini tamamladık"

Bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi çalışmaları çerçevesinde yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesiminde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Uraloğlu, "3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nde kazı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz. Proje ile güzergahta 1 kilometre, ulaşım süresindeyse 25 dakika kısalma sağlamayı hedefliyoruz. Böylece zamandan 36 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık yaklaşık 67 milyon TL tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını ise 8 ton azaltacağız. Projemizi tamamladığımızda 32 virajlar olarak adlandırılan ve özellikle kış aylarında ulaşımın güçlükle sağlandığı kesimde yol kotunu 200 metre aşağı çekmek suretiyle trafiğin güvenli ve konforlu akışını tesis edeceğiz. Böylece inşallah Güzeldere Geçidi'ni sürücülerimizin korkulu rüyası olmaktan çıkaracağız. Buralara gelecek yıllarda adrenalin tutkunları gelecek, bu topraklar da turizmin cazibe merkezlerinden olacak. Bu sayede yöre daha da gelişecek." dedi.

"Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamladık"

Ülke ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2003 yılından bu yana, azim ve gayretle çalışarak, Türkiye'mizi; ulaşımda, haberleşmede, bilişimde, dünyayla rekabet eden bir güç haline getirdik. Vatandaşlarımızın daha yüksek bir yaşam standardına erişmeleri için gösterdiğimiz özverili çalışmalarla ulaşım ve iletişim alanında pek çok projeye imza attık. Dünyanın gıptayla baktığı projeleri birlikte başlattık, başarıyla tamamladık ve hayata geçirdik. İnşallah bundan sonrada hep birlikte mega projelerle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tünelimizin şimdiden ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bakan Uraloğlu'na, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve kurum amirleri eşlik etti.