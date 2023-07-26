Patnos'ta kayıp uzman çavuş ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Patnos'ta 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş E.T. (27), Patnos Barajı yakınlarında bulunan bir tarlada ölü bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için uzman çavuşun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.