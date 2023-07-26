Patnos'ta kayıp uzman çavuş ölü bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan uzman çavuş, bir tarlada ölü olarak bulundu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 21:16, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 21:16
Edinilen bilgiye göre, Patnos'ta 4 gündür kayıp olarak aranan uzman çavuş E.T. (27), Patnos Barajı yakınlarında bulunan bir tarlada ölü bulundu. Ölüm sebebinin belirlenmesi için uzman çavuşun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.