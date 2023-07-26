Kalp krizi geçiren kıdemli başçavuş şehit oldu
Suriye Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 23:32, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 23:34
Suriye'nin Çobanbey'de bulunan cezaevinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, görev esnasında kalp krizi geçirdi. Buran, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Ali Buran'ın Kayserili olduğu öğrenilirken cenazesi, İstanbul'a gönderildi.