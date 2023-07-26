İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi

İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.