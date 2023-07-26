İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu İstanbul'da bugün 13 ilçede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Megakentte en yüksek sıcaklık ise Şile'de ölçüldü.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Temmuz 2023 23:40, Son Güncelleme : 26 Temmuz 2023 23:43
İstanbul bugün adeta sıcaktan kavruldu. Meteorolojik İstasyon sonuçlarına göre bugün en yüksek sıcaklık 44.1 dereceyle Şile'de ölçüldü.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık ölçümü; Eyüp'te 42.9, Çekmeköy'de 42.3, Sancaktepe 41.8, Pendik 41.6, Tuzla 41.4, Sarıyer 41.1, Arnavutköy 40.6, Fatih 40.5, Bakırkoy 40.5, Kartal 40.3, Ümraniye 40.3 ve Üsküdar 40.2 derece olarak gerçekleşti.