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27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 00:03, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 00:05
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27 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Geleneksel Seramik Bayramı Programı ve fabrika açılışına katılacak.

(Çanakkale/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avusturya'da düzenlenecek "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı konferansta konuşacak.

(Salzburg)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı Töreni'ne katılacak, Doğtaş fabrikasını ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Çanakkale/11.40/14.00/18.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Güneş Enerji Sistemleri Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak.

(Van/11.30/12.15/12.45/13.45)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında sunum yapacak, soruları yanıtlayacak.

(Ankara/10.30)

5- TCMB, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

6- Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenleyeceği mezuniyet törenine katılacak.

(Ankara/19.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, deplasmanda Romanya'nın CFR Cluj takımına konuk olacak.

(Cluj-Napoca/20.30)

2- UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Beşiktaş, Arnavutluk'un Tirana takımını Beşiktaş Stadı'nda ağırlayacak.

(İstanbul/21.00)

3- Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan 100. Yıl Halikarnas Kupası, Marmaris Koy İçi Şamandıra Yarışı ile devam edecek.

(Muğla)

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