Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı yayımlandı
Yargıtay seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 00:50, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 00:53
YARGITAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 25/07/2023
Karar No : 1228
1- Ankara BAM Daire Başkam (36021) Yeşim GARİPOĞLU ÖZEN,
2- Ankara Hakimi (39846) Yakup MOĞUL,
3- Ankara Hakimi (39929) Yılmaz ÇİFTÇİ,
4- İstanbul BAM Daire Başkanı (40940) Hakan TÜRKÖN,
5- İstanbul Ticaret Mahkemesi Başkanı (42016) Okan ALBAYRAK,
6- Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri (92517) Seyfi HAN'ın, Yargıtay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.