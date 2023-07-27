Bilecik'te evin bahçesindeki kuyuya düşen iki kişiden biri öldü

Kuyunun bahçeye ne amaçla kazıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan A.A. (67), sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Camicedit Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki kuyuya 2 kişinin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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