Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok

6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bölgede ihtiyacın yüzde 10 fazlası öğretmen ataması yapıldığını kaydetti.

Tekin, "Hiçbir sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime başlayacağız. Şu anda ihtiyacın yüzde 10'dan fazlası öğretmen ataması yapıldı. Bunların bir miktarı tayin olur ama norm tamamen dolu olacak. Öğretmen konusunda hiçbir sıkıntı yok. 1 Eylül'de de yeni atanan öğretmenler göreve başlamış olur" dedi.

EMRAH ÖZCAN-