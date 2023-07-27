e-Ticaret'te vurguna yargı freni

Firmaların mağaza açarak internet üzerinden ürün satmasına imkan veren sanal alışveriş platformlarında mağduriyet yaşayanlara, Yargıtay'dan tüketiciyi koruyan içtihat niteliğinde bir karar geldi. Yargıtay, alışveriş platformlarında satılan üründeki ayıptan sadece satıcının değil, internet pazar yerinin de sorumlu olduğuna hükmetti.

Bozuk, kusurlu ve sahte ürünleri mağazasında satamayan firmaların, bu ürünlerini çevrim içi satış platformlarında mağaza açarak kolaylıkla sattığı daha önce de gündeme gelmişti. İmitasyon ayakkabı ve çanta gibi ürünlerin yanı sıra IMEI (Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği) kopyalanmış cep telefonu gibi cihazların internetten satışı engellenemiyordu.

YEŞİM ERASLAN-