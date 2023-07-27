Ankara Elmadağ'da patlama: Ekipler hızla müdahale ediyor

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen patlama, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Olayın ardından havalanan alevler, çevreyi saran karanlık bir tabloya dönüştürdü. Yetkililer, hızla müdahale için bölgeye çok sayıdaki itfaiyeci, sağlık ve polis ekibini sevk etti.