Ankara Elmadağ'da patlama: Ekipler hızla müdahale ediyor
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde şiddetli bir patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 08:09, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 08:10
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen patlama, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Olayın ardından havalanan alevler, çevreyi saran karanlık bir tabloya dönüştürdü. Yetkililer, hızla müdahale için bölgeye çok sayıdaki itfaiyeci, sağlık ve polis ekibini sevk etti.