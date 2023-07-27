Piyasalar Erkan'ın mesajlarına odaklandı

Bir önceki raporda yüzde 22,3 olan yılsonu enflasyon tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor. Banka ve aracı kurumlar yüzde 50'nin üzerinde enflasyon beklentisine sahip. Hatta birçok akademisyen yılsonu için yüzde 60'a işaret ediyor. Bazı ekonomistlere göre, TCMB bugün 2023 enflasyon beklentisini yüzde 40'a doğru güncelleyebilir.

20 Temmuz'daki PPK metninde enflasyon açısından geçerli olan risklere bir kez daha vurgu yapılmıştı. Enflasyona dair beklentilerdeki bozulma, hizmet enflasyonundaki katılık gibi önceden var olan risklere yeni durumlarla beraber vergi artışları, asgari ücret ve kur artışı gibi riskler de eklenmiş durumda.

Merkez Bankası, enflasyondaki geçerli risk ortamına rağmen faizin kademeli artırılmasının tercih ediyor. Yeni dönemin ilk iki toplantısında toplam 900 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 17,5'e çıkarıldı. Bu artışlar piyasa beklentilerinin altında kaldı.

TCMB, faiz toplantısında açıkladığı, "sadeleşme ve miktarsal sıkılaştırma" sürecinde; zorunlu menkul kıymet tesisi oranlarını değiştirdi, aylık kredi büyüme hızlarını aşağı çekti. Kredi kartı nakit çekim ile KMH faizleri de yükseltildi. 'Alternatif yol'un enflasyonla mücadelede ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Merkez Bankası'nın kademeli yaklaşım ve diğer makro/mikro ihtiyati çerçeve ile ilgili sadeleştirme kapsamının iletişiminin bu toplantıda daha detaylı ele alınması bekleniyor. Bu açıdan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumun ardından piyasaya vereceği mesajlar oldukça önemli.

Kaynak: Ekonomi