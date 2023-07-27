Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
Bu illerde yılın en sıcak günleri yaşanacak!
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
ESK, Polonya'dan sığır eti ithal edecek
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Boş evlere sahte sözleşme uyarısı
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Erdoğan'dan partililere talimat! Sahada olun, yeni partiler kurulacak
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Araç almak için internete takılmak istemeyen pazara indi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 09:33, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 09:35
Yazdır
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen "mücbir sebep hali"nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2023'e kadar süreceği ilan edildi.

Borçlu olanların, alacaklı idarelere 6 Şubat-30 Kasım 2023 döneminde ödemeleri gereken taksitlerinden birincisinin ödeme süresi mücbir sebep halinin sona erdiği ayda dolacak. Sonraki taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların aylık ödenmesi gereken taksitlerinin ise mücbir sebep halinin sona erdiği aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenebilmesi karara bağlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber