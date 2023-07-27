Aydın'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 09:49, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 09:50
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "PKK/KCK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.A. ile C.E'nin Efeler ve Germencik ilçelerinde bulunduğunu tespit etti.
Adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.