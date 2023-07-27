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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 26,9560 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 10:18, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 10:19
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Dolar/TL, 26,96 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 26,9356'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 26,9560'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,9330'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,9710'dan satılıyor.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 100,9 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1,1100 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarmasının ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını ifade ederek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrilirken, analistler, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 100 ve 99'un destek, 102 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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