PTT çalışanı aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün düzenlediği basın toplantısında aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybeden PTT işçisi hakkında da konuştu. Baş şunlar söyledi:

Aşırı sıcaklar nedeniyle Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi vermiştik. Yanıtını alamadık. Demiştik ki, 'Artan sıcaklar nedeniyle, işçilerin hayati risk altında çalışmaya zorlanması, kaza dediğimiz cinayetler bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Bakanlığın bir önlemi var mı?' Yanıt Çalışma Bakanlığı'ndan gelmedi. Ama maalesef, hayat bunun yanıtlarını veriyor. 42 yaşında PTT'de taşeron işçi olarak çalışan Beran Kırmızıgül, dağıtımdayken güneş çarpması sonucu hayatını yitirdi. Göz göre göre gelen bir cinayettir. Mersin'de Şişecam tesislerinin içinde 60 derece sıcaklıkta işçi arkadaşlarımız yeterli iklimlendirme sistemi olmadan çalışmak durumunda kalıyorlar. Başka fabrikalardan benzer duyumlar alıyoruz. Ama Çalışma Bakanlığı'nın, hükümetin; işçilerin bu aşırı sıcaklarda çalışmaya devam edebilmeleri için gerekli hiçbir önlemi almadığı, işçi hayatını yine yok saydığını görüyoruz.