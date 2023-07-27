Anayasa Mahkemesi 300'den fazla başvuru için ihlal kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararlarına dair yapılan 300'ü aşkın başvuruyu karara bağladı. AYM, başvurucuların "ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının" ihlal edildiğine karar verdi ve başvurucuların yeniden yargılanmasına hükmetti.

Tazminat talepleri reddedildi

AYM, tazminata ilişkin talepleri ise reddetti. AYM kararında, "Başvurucular, çeşitli şekillerde açıkladıkları düşünceleri veya katıldıkları toplantıdaki ve gösteri yürüyüşlerindeki eylemleri nedeniyle hapis ya da adli para cezalarıyla cezalandırılmış ancak HAGB kararı verilerek beş yıl süreyle denetim altına alınmıştır. Bu nedenle söz konusu HAGB kararlarının tümünün başvurucuların ifade özgürlükleri ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarına müdahale oluşturduğu sonucuna varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

'İkna edici olmaktan uzak ve keyfi kararlar verildiğinin göstergesi' gerekçesi

Kararda, HAGB'nin başvurucuların Anayasal haklarına yönelik ihlallerin önüne geçemediği vurgulandı. Kararda, derece mahkemelerinin HAGB kararlarına dair gerekçelerine işaret edilerek, söz konusu gerekçelerin "ikna edici olmaktan uzak ve keyfi kararlar verildiğinin göstergesi" olduğu kaydedildi.

İhlallerin önlenmesi için mevcut sistemin yeniden ele alınmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan AYM, "Yasama organı tarafından yapılacak düzenlemenin yeni ihlallerin önüne geçilmesi bakımından büyük bir önem taşıdığına işaret etmek gerekir" ifadelerine yer verdi.