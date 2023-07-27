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Merkez Bankası Başkanı'na sordular: Çarşı pazardan haberiniz var mı?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Merkez Bankasında yılın 3. enflasyon raporunu açıkladı. Açıklama sonunda Merkez Bankası başkanı hazır bulunan gazetecilerden soru aldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 11:51, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 12:06
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Sözcü ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer'in Merkez Bankası Başkanı Erkan'a Çarşı pazardan haberiniz var mı? sorusunu yöneltti.

Süzer sorusunda:

Bu salona geliyoruz, güzel şeyler dinleyip gidiyoruz ,serin de bir ortam, ama dışarısı sıcak , çarşı pazar daha da sıcak. Siz konuşurken motorine zam geleceği haberi yayınlandı. Dün olmuştu, ondan önceki gün de olmuştu, bu zamlar sürekli oluyor ve bir birini tetikliyor, fazla uzatmayacağım çünkü soru sorma sayısını azalttınız,

Siz çarşı pazara inebildiniz mi Türkiye'ye geldikten sonra, fiytalardaki ani değşikilikler sizin de dikkatinizi çekti, mi, bir umut olarak geldiniz, gerçekten çok çok çok kötü, buradan bunlara da bir cevap verirseniz sevinirim.

Çarşı-pazardaki fiyat artışlarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Erkan "Enflasyonla mücadele benim burada olmamın nedeni, enflasyonla mücadele olmazsa olmaz, bu konuda kararlıyız." dedi.

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