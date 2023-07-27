500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı açıkladı
TL'nin dolar karşısında kıymet kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir izahat icra eden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Daha yüksek banknot üstünde şu anda çalışmıyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 12:55, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 13:08
500 TL'lik banknot basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı'ndan merak edilen soruya yanıt
TL'nin dolar karşısında kıymet kaybetmesi sonucu bir süredir 500 TL'lik banknotun basılacağı iddia ediliyordu. Konu hakkında net bir izahat yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Daha yüksek banknot üstünde şu anda çalışmıyoruz." diyerek tartışmalara son noktayı koydu.