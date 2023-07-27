Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Kira teşviki' açıklaması
Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Türk Kızılay kan bağış merkezlerinin mesai saatlerini değiştirdi
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Emekli Sandığı kapsamında emeklilerin aylık farkları yarın ödenecek
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Depremden etkilenen bazı il ve ilçelerdeki 'mücbir sebep hali' uzatıldı
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Benzin ve LPG'nin ardından bir zam da motorine geliyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
Brent petrol yükselişe geçecek, akaryakıt krizi bekleniyor
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
e-Ticaret'te vurguna yargı freni
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Bakan Tekin açıkladı: Deprem bölgesinde öğretmen sıkıntısı yok
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
Kamu idarelerine 1.1 trilyon lira ödenek
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
İstanbul kavruldu: İşte megakentin en sıcak ilçesi
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
Videoları tepki çeken Youtuber'ın paylaşımlarına erişim engeli
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
İzmir'de iki ayrı noktada orman yangını: Mahalleler boşaltıldı
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Fed kararını açıkladı: Faiz son 22 yılın en yüksek seviyesinde
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Erdoğan: FETÖ'den 41 bin emniyet mensubunun ilişiği kesildi
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Vali Gül açıkladı: Beykoz'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
Sahte vize vurgunu: Erasmus öğrencilerini ve depremzedeleri tuzağa düşürdüler
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
BAE ile yapılan anlaşma 100 bin kişiye istihdam sağlayacak
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
Bakan Göktaş yanıtladı: 6284 sayılı kanun kaldırılacak mı?
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
İstanbul ve Ankara'da halk ekmeğe zam geldi
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan'dan açıklama
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
Hane gelirine garanti, ev hanımlarının emekliliğine destek geliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: PKK bitme noktasına geldi
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
EKK toplantısı sona erdi: Enflasyon tek haneli seviyelere düşürülecek
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
Emekliler maaşlarına ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam istedi
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
2. el aracın sıfır fiyatından satılması yasağı 'ekstralar' ile delinmeye çalışılıyor
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Hava sıcaklığı artışına karşı 'olağanüstü hal ilan edilsin' önerisi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Sağlık-Sen nöbet ücretlerinin artırılması istedi
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Altının gramı yükselişe geçti: 1.710 TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memurlara seyyanen zamların ne zaman yatacağı, on binlerce kamuda çalışan kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zammın belli olmasıyla birlikte memura bir de seyyanen zam yapıldı ve en düşük memur maaşları 22 bin 17 liraya yükseldi. Seyyanen zamlı maaş farklarının ne zaman yatacağı ise memur vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, memura seyyanen zamlar yattı mı, ne zaman yatacak?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 14:29, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 14:29
Yazdır
Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

Memura seyyanen zamların yatacağı tarih araştırılmaya devam ediyor. 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17, 55'lik zamlarını alan memurlar, gözlerini seyyanen zamlı maaş farklarının yatacağı tarihe çevirdi. İşte ayrıntılar.

ZAM KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya yükseldi. Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.

Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamlarını aldı. Seyyanen zam 15 Temmuz 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceğinden, seyyanen zamma ilişkin 1-14 Temmuz tarihleri için ayrıca maaş farkı ödenmeyecek.

Maaş farklarının da Temmuz ayının son haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşını 22 bin TL ye çıkaracak kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Güler açıklamasında şunları söyledi;

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber