İçişleri Bakanı Yerlikaya: 50 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 16:11, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 16:18
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik İstanbul merkezli, Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini bildirdi.
Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen, 30'unun tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, emniyet güçlerini tebrik etti.