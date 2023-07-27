Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme duyurusu yayımlandı.



Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.



Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.



Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.



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