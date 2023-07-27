Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları 7 - 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak, atamalar ise 23 Ağustos'ta yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023 yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer
değiştirme işlemlerine ilişkin, Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde sayılan
aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden
birine bağlı olarak mazereti bulunanların il içi ve iller arası yer değiştirme
duyurusu yayımlandı.
Duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7 - 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17 - 21 Ağustos 2023 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek.
Atamalar ise 23 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla yapılacak.
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