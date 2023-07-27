Anız yangını, tarla ile fabrikaya sıçradı: Eskişehir-Kütahya yolu trafiğe kapatıldı

Çıkan yangın Kütahya-Eskişehir kara yolunda ulaşımın da aksamasına neden oldu.

Kütahya-Eskişehir kara yolunun 3. kilometresinde yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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