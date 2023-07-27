Bursa'da kiracısını silahla ağır yaralayan iş yeri sahibi tutuklandı

Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde, dün Ufuk A. (48) iş yeri sahibi N.C. ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.C, Ufuk A'yı tabancayla vurmuştu. Göğsünden ağır yaralanan Ufuk A. özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.C. ise İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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