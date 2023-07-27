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TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan toplantıda TTK'ya iki bin işçi alımı sürecinin Ağustos ayının ilk haftasında başlayacağı müjdesini verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Temmuz 2023 22:11, Son Güncelleme : 27 Temmuz 2023 22:14
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TTK'ya iki bin işçi alımı süreci ağustosun ilk haftası başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda; Bakan Alparslan Bayraktar başkanlığında, TTK'ya 2000 işçi alımı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Bakan Yardımcıları Abdullah Tancan, Nevzat Şatıroğlu, Bakan Danışmanları Aslan Narin, İlker Ilgın, Hukuk Müşaviri Süleyman Önel, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İbrahim İnan, Ak Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, İl Başkanı Mustafa Çağlayan, TTK Genel Müdür V. Muharrem Kiraz ve Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı TTK'ya 2000 işçi alımının masaya yatırıldığı toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı şöyle dedi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla; TTK Kurumumuza alınacak 2000 üretim işçisi için, Milletvekillerimiz, İl Başkanımız, TTK yetkililerimiz, Sn. Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız ve heyetiyle yapmış olduğumuz toplantı neticesinde; 18-32 yaş aralığındaki hemşerilerimize hitap edecek, ayrıca bölge hassasiyetleri de ön planda tutacak gerekli yasal düzenlemeler değerlendirilmiş olup, bunun sonucunda Ağustos Ayı'nın ilk haftası itibari ile TTK yönetimi tarafından alım süreci başlatılacaktır. Kamuoyuna saygılarımla."

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