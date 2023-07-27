Kamyonun açık kalan dorsesi camiye giden yaşlı adamı öldürdü

Edinilen bilgilere göre, Kazukoğlu Mahallesi 3913. Sokak üzerinde seyir halinde olan 81 AK 252 plakalı kamyonun paralel şekilde açık kalan dorse kapağı, yatsı namazı için camiye giden Mehmet Seçkin'e (68) çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Seçkin yere yığılırken, kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mehmet Seçkin Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Seçkin hayatını kaybetti.

"Kapak açıkmış görmedik"

Amcasının oğlu Mehmet Seçkin ile camiye gittiklerini ve paralel açık olan kasanın kapağını görmediklerini belirten Zafer Seçkin, "Biz camiye gidiyorduk. Kasa paralel olarak açıkmış. Görmedik hala açık duruyor" ifadelerini kullandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon şoförünün arama çalışmalarına başlandı.